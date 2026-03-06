Nella settimana dal 7 al 13 marzo 2026, in Beautiful, Ridge propone a Brooke di assumere il ruolo di co-amministratore, ma lei rifiuta l’offerta. La soap americana, trasmessa dal lunedì al sabato su Canale 5, continua a offrire nuovi sviluppi e colpi di scena per i numerosi fan. La storyline si concentra sulla proposta di Ridge e sulla decisione di Brooke di non accettarla.

Nuovi colpi di scena attendono i tantissimi fans di Beautiful, la soap americana in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale 5. Cosa accadrà nella settimana dal 7 al 13 marzo? Scopriamo insieme le trame settimanali complete. Beautiful. trame e anticipazioni al 13 marzo. Ridge discute con Brooke all’interno degli uffici della Forrester Creations e le propone di prendere il suo posto come co-amministratore delegato al fianco di Steffy. L’uomo sostiene che insieme formerebbero un team imbattibile, ma Logan – pur sentendosi gratificata per quell’immensa fiducia – declina la sua offerta. Quando Ridge le chiede i motivi, lei tenta di spiegargli che la collaborazione a stretto contatto con Steffy creerebbe ulteriori conflitti, visto la posizione che la figlia dell’uomo ha assunto nei confronti di Hope. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 7 al 13 marzo 2026: Ridge propone a Brooke il posto di co-amministratore, ma lei rifiuta

