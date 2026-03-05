La Promessa anticipazioni settimanali dal 7 al 13 marzo 2026 | Toño prova a giustificarsi

Nella settimana dal 7 al 13 marzo 2026, le anticipazioni di La Promessa segnalano che Toño cerca di giustificarsi davanti ai personaggi e agli spettatori. La trama si arricchisce di nuovi colpi di scena che coinvolgono i protagonisti, mantenendo alta l’attenzione di chi segue la serie. Gli episodi mostrano momenti di tensione e confronti tra i personaggi principali.

Nuovi colpi di scena promettono di tenere incollati davanti al teleschermo i fans de La Promessa nella settimana dal 7 al 13 marzo. Al centro dei riflettori troveremo le giustificazioni di Toño, che convinceranno Manuel mentre lasceranno piuttosto scettici Simona e il Marchese. Il ritorno di Toño a La Promessa porta una novità che lascia esterrefatti i protagonisti. Il giovane afferma di essere stato derubato, e che alcuni malviventi gli hanno sottratto sia l’auto che i soldi. Manuel non fatica a credergli, ma Simona e Alonso nutrono molti dubbi sulla versione fornita dal ragazzo. I timori della donna sembrano farsi strada rapidamente nella... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

