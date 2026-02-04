Beautiful anticipazioni settimanali dal 7 al 13 febbraio 2026 | Deacon e Sheila sposi ma in pochi approvano la scelta
La settimana di Beautiful dal 7 al 13 febbraio porta un matrimonio inaspettato: Deacon e Sheila si sposano. La notizia divide i personaggi e anche i fan, con pochi che approvano questa decisione. La soap continua a sorprendere con colpi di scena e tensioni tra i protagonisti, mantenendo alta l’attenzione sul daytime di Canale 5.
Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 7 al 13 febbraio? La soap americana più longeva della tv va in onda dal lunedì al sabato nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, e promette di regalarci una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Beautiful: Hope sostiene Deacon. La reazione di Brooke, Ridge e Steffy alla notizia che Deacon intende sposare Sheila è quella che ci saremmo tutti aspettati. Quando Hope comunica ai tre la decisione di suo padre, si mostrano tutti indignati. Brooke chiede alla figlia se abbia provato a fargli cambiare idea, e lei ammette di avergli suggerito di prendersi un po’ di tempo prima di fare il grande passo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
