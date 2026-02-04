La settimana di Beautiful dal 7 al 13 febbraio porta un matrimonio inaspettato: Deacon e Sheila si sposano. La notizia divide i personaggi e anche i fan, con pochi che approvano questa decisione. La soap continua a sorprendere con colpi di scena e tensioni tra i protagonisti, mantenendo alta l’attenzione sul daytime di Canale 5.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 7 al 13 febbraio? La soap americana più longeva della tv va in onda dal lunedì al sabato nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, e promette di regalarci una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Beautiful: Hope sostiene Deacon. La reazione di Brooke, Ridge e Steffy alla notizia che Deacon intende sposare Sheila è quella che ci saremmo tutti aspettati. Quando Hope comunica ai tre la decisione di suo padre, si mostrano tutti indignati. Brooke chiede alla figlia se abbia provato a fargli cambiare idea, e lei ammette di avergli suggerito di prendersi un po’ di tempo prima di fare il grande passo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 7 al 13 febbraio 2026: Deacon e Sheila sposi (ma in pochi approvano la scelta)

La soap americana torna in prima serata con un episodio ricco di tensione.

Ecco le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 dicembre 2025.

