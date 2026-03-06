Fino al 5 aprile, al Castello dei Ragazzi di Carpi, si tiene la mostra intitolata

’Tra le pagine. Una passeggiata dentro ai libri di Beatrice Alemagna’ è il titolo della mostra che si tiene fino al 5 aprile al Castello dei Ragazzi di Carpi, dedicata all’illustratrice e autrice bolognese che da anni vive in Francia. Propone un’esperienza di esplorazione fisica e sensoriale del suo universo narrativo, attraverso un allestimento di grande formato, in cui le storie si trasformano in luoghi da abitare, permettendo al visitatore di camminare tra le pagine e immergersi nelle atmosfere dei racconti. Il percorso si articola in quattro sezioni dedicate ad altrettante opere edite da Topipittori: ’Il disastrosissimo disastro di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Beatrice Alemagna. Una 'passeggiata' nei suoi libri. La mostra a Carpi

