A Roma, la Casa Museo Andersen apre le porte a una mostra dedicata ai libri d’artista. Dal 16 febbraio al 19 aprile 2026, ospita “Una visione internazionale”, una collettiva che unisce Italia e Stati Uniti. L’esposizione presenta opere che usano il libro come forma d’arte, creando un ponte tra culture diverse. È un’occasione per scoprire come gli artisti interpretano in modo innovativo questo mezzo, lontano dalle convenzioni tradizionali.

L’idea è semplice e potente: trasformare la pagina in spazio espositivo, dove immagini, materiali, parole e segni diventano opera. Ne nasce un percorso che non si limita a “raccontare” Andersen, ma lo usa come punto di partenza per una riflessione contemporanea su visione, utopia, identità e appartenenza. Hendrik Christian Andersen (1872–1940) è una figura singolare nella storia culturale del Novecento: nato a Bergen, cresciuto negli Stati Uniti e poi stabilitosi a Roma, è stato scultore, pittore e urbanista. La sua vita si muove tra due mondi e due sensibilità, e proprio questo “doppio sguardo” è la chiave della mostra: un omaggio che diventa ponte tra continenti e immaginari. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Una visione internazionale: alla Casa Museo Andersen di Roma la mostra sui libri d’artista

Dal 16 febbraio al 19 aprile 2026, la Casa Museo Hendrik Christian Andersen a Roma presenta la mostra collettiva

