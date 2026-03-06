A Bayreuth, città tedesca famosa per il festival dedicato al compositore Wagner, si concentrano ogni anno migliaia di visitatori e appassionati di musica. La città ospita il celebre teatro dove vengono rappresentate le opere del compositore e conserva edifici storici legati alla sua vita. Questa località rappresenta un punto di riferimento per chi studia e apprezza la musica classica e l'arte teatrale.

di Roberta Rampini Se è vero che in Germania ci sono molti dei luoghi più significativi legati alla vita, all’opera e all’immaginario di Richard Wagner, è altrettanto vero che ce n’è uno più di altri che racconta tutto del grande compositore e dove si celebra il festival a lui dedicato: è Bayreuth, la capitale dell’Alta Franconia. Una città dove storia e modernità convivono e dove ogni anno, tra luglio e agosto, si svolge il Festival wagneriano ospitato allo Festspielhaus, il Teatro dell’Opera concepito dallo stesso Wagner per rappresentare le sue opere. Nel 2026 Bayreuth celebra un traguardo straordinario: i 150 anni del Festival nato nel 1876 per volontà del compositore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bayreuth e Wagner. Note di bellezza

Germania, Baviera: Bayreuth e Monaco si presentano sulle note di WagnerNel mese di marzo viene presentato al Teatro la Scala di Milano un nuovo allestimento del Ring di Wagner, la tetralogia de L'Anello del Nibelungo

