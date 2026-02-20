Note e bellezza La Grande Musica al Borgo

Lunedì, un evento musicale ha preso vita nel cuore del Borgo, attirando appassionati da tutta la regione. La causa è una rassegna che presenta 28 tappe dedicate alla voce umana, esplorando diversi stili e generi. Dal canto lirico alle esibizioni corali, fino alle melodie francescane e all’opera, ogni tappa offre uno spettacolo unico e coinvolgente. Gli artisti coinvolti si alternano sul palco, portando emozioni e talento in un percorso tra note e bellezza. La manifestazione si conclude questa domenica, lasciando un ricordo indelebile nel pubblico.

Un itinerario musicale in 28 tappe sul filo rosso della voce umana, declinata in tutte le sue sfaccettature, dal bel canto alla coralità, dalla lauda francescana alla musica operistica. Torna per la nona edizione "La Grande Musica al Borgo", la stagione promossa dall'associazione Borgo Sant'Antonio Porta Pesa in collaborazione con l'Agimus, presentata a Palazzo dei Priori (foto sopra). "Perugia sta vivendo una stagione culturale intensa, strutturata e vivace – ha sottolineato l'assessore Fabrizio Croce – grazie alle sinergie tra associazioni, fondazioni e amministrazione comunale. Tutti riescono ad avere i propri spazi, dobbiamo continuare su questa strada, coinvolgendo sempre di più le giovani generazioni".