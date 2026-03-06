Bayern Monaco vince a Belgrado | Stella Rossa sconfitta 85-80
Nella partita di EuroLeague giocata a Belgrado, il Bayern Monaco ha battuto la Stella Rossa con il punteggio di 85-80. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso, con il Bayern Monaco che ha conquistato la vittoria negli ultimi minuti. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e appassionato, mantenendo alta la tensione fino alla fine.
Una sfida di EuroLeague disputata a Belgrado ha messo di fronte bayern monaco e stella rossa, rovando decisiva per la corsa ai playoff. Il punteggio finale è stato di 85-80, con i tedeschi capaci di imporre il proprio ritmo fin dall’avvio e di chiudere con freddezza dalla lunetta nel momento chiave. Il Bayern parte con energia e difende in modo costante, costruendo un vantaggio che arriva a toccare la doppia cifra nel corso del secondo periodo. La chiave è la continuità difensiva che consente di gestire il possesso e punire gli errori avversari, mantenendo il controllo del ritmo per gran parte della frazione. La Stella Rossa reagisce con una serie di triple che ravviva il punteggio e permette di ribaltare temporaneamente il punteggio, mettendo la testa avanti nel finale della partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
