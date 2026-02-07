Maccabi interrompe la striscia vincente della Stella Rossa in un finale rocambolesco a Belgrado

Una partita pazzesca a Belgrado. Nel finale, il Maccabi Tel Aviv ha fermato la serie vincente della Stella Rossa. Gli israeliani vincono di un punto, 83-82, all’ultimo attacco. La gara è stata un testa a testa fino all’ultimo secondo, con emozioni e colpi di scena. La Stella Rossa ha avuto l’ultima palla, ma il tentativo non è andato a buon fine. Risultato che cambia tutto: il Maccabi interrompe la corsa della squadra serba e si prende una vittoria importante in EuroLeague.

Nel Round 27 di EuroLeague, una sfida tra Stella Rossa e Maccabi Tel Aviv si è risolta all’ultimo possesso, permettendo agli israeliani di imporsi 83-82 in trasferta. Belgrado ha assistito a una volata intensa, con i visitatori capaci di resistere al ritorno dei padroni di casa e di chiudere la gara in modo netto solo al suono della sirena. L’incontro ha messo in evidenza equilibrio tra attacco e difesa, gestione dei minuti finali e una serie di scelte decisive che hanno orientato l’esito. L’affermazione del Maccabi ha interrotto la sequenza positiva della Stella Rossa e ha fornito ai biancoblù due punti importanti a livello di classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Maccabi interrompe la striscia vincente della Stella Rossa in un finale rocambolesco a Belgrado Approfondimenti su Stella Rossa Maccabi Valtur: blackout nell'ultimo quarto, contro Bergamo si interrompe la striscia vincente La partita tra New Basket Brindisi e Gruppo Mascio Bergamo si è conclusa con una sconfitta per gli ospiti, interrompendo una serie positiva di cinque vittorie. Civitanova sbanca il Pala AgsmAim e interrompe la striscia vincente di Rana Verona Civitanova ha vinto facilmente contro Verona al Pala AgsmAim, interrompendo la serie positiva della squadra di Rana. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Successi importanti per Stella Rossa, Maccabi e Panathinaikos nel round 26. #Euroleague #EveryGameMatters facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.