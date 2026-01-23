Basket la Virtus Bologna cede in casa alla Stella Rossa Belgrado in Eurolega
La Virtus Bologna ha perso in casa contro la Stella Rossa Belgrado nel secondo impegno settimanale in Eurolega. La sfida rientra nel percorso verso i play-in, evidenziando le sfide della squadra in questa fase della competizione.
La Virtus Bologna esce sconfitta dal secondo impegno settimanale in Eurolega contro la Stella Rossa Belgrado sulla strada verso i play-in. Dopo il ko di mercoledì sera contro il Fenerbahce Istanbul (80-85) le V-nere devono cedere ai balcanici per 93-102 dopo aver inseguito gli avversari per quasi tutta la durata del match, con i serbi che trovano la terza vittoria consecutiva e continuano a rimanere in piena lotta per la post-season. Jared Butler top scorer con 16 punti e 6 assist al pari di Jordan Nwora (15 punti), con 12 punti e 10 assist di Ebuka Izuundi – doppia doppia anche per Codi Miller-McIntyre (10 punti e 12 assist), con Momo’ Diouf ultimo ad arrendersi per le V-nere con 21 punti e 9 rimbalzi e Derrick Alston Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it
CRVENA ZVEZDA VIRTUS Evroliga kosarka uzivo iz Arene 1/2
