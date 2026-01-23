La Virtus Bologna ha perso in casa contro la Stella Rossa Belgrado nel secondo impegno settimanale in Eurolega. La sfida rientra nel percorso verso i play-in, evidenziando le sfide della squadra in questa fase della competizione.

La Virtus Bologna esce sconfitta dal secondo impegno settimanale in Eurolega contro la Stella Rossa Belgrado sulla strada verso i play-in. Dopo il ko di mercoledì sera contro il Fenerbahce Istanbul (80-85) le V-nere devono cedere ai balcanici per 93-102 dopo aver inseguito gli avversari per quasi tutta la durata del match, con i serbi che trovano la terza vittoria consecutiva e continuano a rimanere in piena lotta per la post-season. Jared Butler top scorer con 16 punti e 6 assist al pari di Jordan Nwora (15 punti), con 12 punti e 10 assist di Ebuka Izuundi – doppia doppia anche per Codi Miller-McIntyre (10 punti e 12 assist), con Momo’ Diouf ultimo ad arrendersi per le V-nere con 21 punti e 9 rimbalzi e Derrick Alston Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna cede in casa alla Stella Rossa Belgrado in Eurolega

Leggi anche: Diciassettesima giornata basket Eurolega 2025/26: Bologna non si ripete a Belgrado, la Virtus cede alla Stella Rossa

Leggi anche: Basket, la Virtus Bologna sfiora l’impresa ma cede in volata a Belgrado con la Stella Rossa

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

CRVENA ZVEZDA VIRTUS Evroliga kosarka uzivo iz Arene 1/2

Argomenti discussi: Colpo Virtus a Dubai: Bologna passa 80-72 e stacca gli avversari in classifica; Impresa Virtus a Dubai: Niang da record e Edwards glaciale, l’Euroleague riprende quota; Virtus Bologna- Stella Rossa di Belgrado, limitazioni alla vendita dei tagliandi; Eurolega: la Virtus Bologna vince sul campo del Dubai Basketball per 72-80.

LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere cercano una vittoria per continuare a sognare i play inCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-13 Due su due ai tiri liberi di Metiejunas. 7-11 Strapotere fisico di Metiejunas che sotto canestro si fa ... oasport.it

La Stella Rossa espugna Bologna: la Virtus cade sotto la pioggia di triple serbeLa difesa della Virtus Bologna questa volta non basta per fermare una Stella Rossa praticamente perfetta da 16/35 da tre alla Virtus Arena. I serbi passano e si prendono ... pianetabasket.com

MOLFETTA | La Virtus Basket Molfetta ospita domenica Reggio Calabria - facebook.com facebook