Bayern Monaco-Atalanta il settore ospiti va sold out in un paio d’ore

La vendita dei biglietti per il settore ospiti della partita tra Bayern Monaco e Atalanta è durata circa un’ora e mezza, iniziata alle 15 e conclusa poco dopo le 16. In questo breve periodo, l’intero terzo anello della curva nord dell’Allianz Arena, con una capienza di oltre 3.000 posti, è stato completamente esaurito. La richiesta ha portato al sold out in poche ore.

Tutti venduti gli oltre 3.700 biglietti a disposizione dei tifosi atalantini Iniziata alle 15 e finita un paio d’ore dopo. La vendita per i biglietti del settore ospiti per la partita Bayern Monaco-Atalanta è durata giusto un centinaio di minuti o poco più, il tempo di riempire interamente il terzo anello della curva nord dell’Allianz Arena, che ha una capienza di oltre 3.700 posti. Il prezzo del biglietto di 40 euro, stabilito dal Bayern Monaco, ha “pareggiato” la stessa cifra che i 1.300 tifosi tedeschi hanno pagato per lo spicchio a loro riservato a Bergamo. La richiesta è stata prevedibilmente molto alta, tanto che qualche bergamasco ha evidenziato problematiche nella vendita relativi ai server di Vivaticket, tra sistemi imperfetti e code interrotte senza apparenti motivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Champions, l'Atalanta sfiderà il Bayern Monaco Sorteggi ottavi Champions, l'Atalanta pesca il Bayern MonacoMilano, 27 febbraio 2026 - Il cammino europeo entra nel vivo e per l’Italia resta una sola bandiera a sventolare: quella dell’Atalanta. Una raccolta di contenuti su Bayern Monaco Atalanta il settore.... Temi più discussi: Atalanta-Bayern Monaco: info biglietti; L’Atalanta giocherà contro il Bayern Monaco agli ottavi di finale di Champions League; Atalanta-Bayern Monaco, andata ottavi: quando e dove vederla; Atalanta-Bayern negli ottavi di Champions. E.League: Bologna-Roma. Conference: Fiorentina-Rakow. Bayern Monaco-Atalanta, il settore ospiti va sold out in un paio d’oreIniziata alle 15 e finita un paio d’ore dopo. La vendita per i biglietti del settore ospiti per la partita Bayern Monaco-Atalanta è durata giusto un centinaio di minuti o poco più, il tempo di ... bergamonews.it Champions, info utili per la trasferta a Monaco contro il Bayern: i tagliandi…Il 18 marzo l'Atalanta scenderà in campo all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, ecco le info per i tifosi nerazzurri che andranno in ... calcioatalanta.it Amazon Prime Video trasmetterà gratis Real Madrid-Manchester City e Atalanta-Bayern Monaco, oltre agli highlights delle due giornate di Champions League. https://tech.everyeye.it/notizie/champions-league-partite-trasmesse-prime-video-gratis-11-18-ma - facebook.com facebook Atalanta-Bayern Monaco, i tedeschi lanciano la sfida nel mondo Pokemon #SkySport #SkyUCL x.com