Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League ha assegnato all’Atalanta il Bayern Monaco. La squadra italiana si prepara a affrontare una delle sfide più impegnative della stagione, con la partita prevista per i prossimi giorni. La gara si svolgerà in trasferta e rappresenta un momento importante nel percorso europeo della formazione bergamasca.

Milano, 27 febbraio 2026 - Il cammino europeo entra nel vivo e per l’Italia resta una sola bandiera a sventolare: quella dell’ Atalanta. La Dea, reduce dall’impresa nei playoff contro il Borussia Dortmund – travolto 4-1 in una notte che resterà nella memoria dei tifosi bergamaschi – si prepara ora a un ottavo di finale dal fascino assoluto contro il Bayern Monaco. Non ci sono precedenti tra le due squadre: un incrocio inedito che aggiunge ulteriore pepe alla sfida. L’andata si giocherà a Bergamo, il ritorno all’ Allianz Arena di Monaco, in un doppio confronto che rappresenta un esame di maturità europeo per la formazione nerazzurra. L’Atalanta è stata inserita nella parte sinistra del tabellone, la più densa di nobiltà calcistica e potenziali incroci stellari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sorteggi ottavi Champions, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco

