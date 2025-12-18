Bastoni Barcellona i blaugrana puntano il centrale nerazzurro per rinforzare la difesa Spunta un retroscena sull’incontro a Milano

Il Barcellona punta forte su Bastoni per rinforzare la propria difesa, con un possibile trasferimento in vista. Un retroscena emerge dall’incontro a Milano tra Deco, intermediario blaugrana, e l’agente del difensore nerazzurro. Tuttavia, l’Inter resta ferma sulla propria posizione, senza intenzione di cedere il giocatore. La trattativa si fa intricata, tra smentite e interesse crescente da parte del club catalano.

Bastoni Barcellona, Deco avrebbe incontrato l'agente a Milano. L'Inter, però, non ha alcuna intenzione di aprire alla cessione. Le ultime Matteo Moretto, intervenuto ai microfoni di Radio MARCA durante il programma "La Pizarra de Quintana", ha svelato che uno degli obiettivi principali del Barcellona per il prossimo mercato è rinforzare il reparto arretrato.

Tentativo per Bastoni, l’Inter rilancia: ecco la risposta al Barcellona.

