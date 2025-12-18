Bastoni Barcellona i blaugrana puntano il centrale nerazzurro per rinforzare la difesa Spunta un retroscena sull’incontro a Milano
Il Barcellona punta forte su Bastoni per rinforzare la propria difesa, con un possibile trasferimento in vista. Un retroscena emerge dall’incontro a Milano tra Deco, intermediario blaugrana, e l’agente del difensore nerazzurro. Tuttavia, l’Inter resta ferma sulla propria posizione, senza intenzione di cedere il giocatore. La trattativa si fa intricata, tra smentite e interesse crescente da parte del club catalano.
Bastoni Barcellona, Deco avrebbe incontrato l’agente a Milano. L’Inter, però, non ha alcuna intenzione di aprire alla cessione. Le ultime Matteo Moretto, intervenuto ai microfoni di Radio MARCA durante il programma “La Pizarra de Quintana”, ha svelato che uno degli obiettivi principali del Barcellona per il prossimo mercato è rinforzare il reparto arretrato. L’esperto di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Kean Barcellona, incontro informale in Spagna: i blaugrana puntano sull’attaccante italiano? Le ultimissime
Leggi anche: Calciomercato Inter, spunta l’ultima idea per rinforzare la difesa! E c’è un intreccio con quel nerazzurro…
Tentativo per Bastoni, l’Inter rilancia: ecco la risposta al Barcellona.
Tentativo per Bastoni, l’Inter rilancia: ecco la risposta al Barcellona - Bastoni e il tentativo del Barcellona in vista del prossimo calciomercato estivo. calciomercato.it
Inter, Bastoni nel mirino del Barcellona - A poche ore, ormai, dalla semifinale di Supercoppa Italiana l' Inter deve iniziare a difendersi in vista, già, della prossima estate. fantacalcio.it
Barcellona-Osasuna 2-0: Raphinha risolve una partita che si era fatta complicata, i Blaugrana volano a +7 sul Real Madrid almeno per una notte - 0 contro la compagine di Lisci e mette pressione al Real Madrid d ... eurosport.it
Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Barcellona avrebbe iniziato a monitorare con grande attenzione Alessandro Bastoni, valutandone la situazione in vista della prossima sessione estiva di mercato - facebook.com facebook
@MatteMoretto: " #Bastoni, la verità sulle voci sul #Barcellona" "La stampa spagnola spinge il nome di Alessandro Bastoni, ma ci sono paletti importanti che rendono l'operazione impossibile a gennaio, in futuro si capirà la volontà del ragazzo e le offerte" x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.