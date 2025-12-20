Bastoni nel mirino del Barcellona | il rigore sbagliato non cambia i piani blaugrana

La settimana di Alessandro Bastoni è stata caratterizzata da un episodio che ha attirato l’attenzione dei media: il rigore sbagliato contro il Bologna in Supercoppa Italiana. Sebbene l’errore abbia avuto un impatto emotivo, non sembra aver modificato i piani a lungo termine del Barcellona. Bastoni continua a essere un elemento importante nel suo ruolo, e questa vicenda non sembra influenzare le strategie future della squadra. Bastoni nel mirino del Barcellona: il rigore sbagliato non cambia i piani blaugr

Non è stata una settimana semplice per Alessandro Bastoni. L'errore dal dischetto contro il Bologna, nella semifinale di Supercoppa Italiana, pesa più sul piano emotivo che su quello tecnico, soprattutto per un giocatore che raramente sbaglia nei momenti chiave. Ma se a Milano l'umore è sceso, a Barcellona il giudizio non è cambiato di una virgola. Il Barcellona accelera. Il club blaugrana continua infatti a considerare Bastoni la prima scelta assoluta per rinforzare la difesa. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Catalogna, il pressing del Barcellona non si è affatto attenuato dopo l'episodio negativo in Supercoppa.

Inter, Barella e Bastoni da incubo sotto gli occhi di Gattuso: è allarme playoff. Il retroscena su Esposito e la frase incriminata - Inter, i rigori da incubo di Barella e Bastoni sotto gli occhi di Gattuso fanno scattare l'allarme in vista dei playoff. sport.virgilio.it

Inter, Bastoni nel mirino del Barcellona - A poche ore, ormai, dalla semifinale di Supercoppa Italiana l' Inter deve iniziare a difendersi in vista, già, della prossima estate. fantacalcio.it

Pericolo spagnolo per Alessandro Bastoni Come riportato da il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo seriamente nel mirino il diensore dell'Inter per l'estate Il Barça, dopo anni di problemi finanziari, dovrebbe poter tornare a spendere sul m - facebook.com facebook

Il Barcellona torna a spendere e mette nel mirino Bastoni. Il difensore è sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Servono 80M€ per il difensore italiano. @mundodeportivo x.com

