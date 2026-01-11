Le pagelle Harper e Stephens in cattedra Gaspardo che mira Svolta Aradori

Nella recente sfida, Harper e Stephens si sono distinti con prestazioni solide, mentre Gaspardo ha dimostrato precisione nel tiro. La svolta di Aradori ha influenzato l’andamento della partita, mentre Gazzotti, con un punteggio di 5, ha cercato di contribuire sia in difesa che in attacco, catturando 2 rimbalzi. Un momento di analisi che evidenzia le dinamiche e le prestazioni chiave del match.

Gazzotti 5. Concede respiro a Stephens, senza comunque incidere particolarmente. Prova a farsi sentire nel pitturato ma cattura solo 2 rimbalzi. Quinta partita di fila in cui non trova il fondo della retina. Tavernelli 6,5. Si rimbocca le maniche e non si tira mai indietro nei 22' trascorsi sul parquet, gettandosi su ogni palla vagante con grande intensità. Un contributo che va oltre i 4 punti segnati e il suo plusminus, non a caso, è di ben +31. Tira il fiato nell'ultimo quarto. Gaspardo 7,5 (nella foto). Una delle prestazioni più continue e precise della sua stagione. Chiude con 19 punti e si rivela un autentico rebus per la difesa mestrina.

