Basket - Serie B maschile interregionale Bcl vince ma che fatica con un Gran Torino

Nel campionato di Serie B maschile interregionale, Bcl ottiene una vittoria sofferta contro Gran... Torino. La partita si è rivelata equilibrata, con i giocatori di entrambe le squadre impegnati in un confronto intenso. La squadra di Bcl ha saputo mantenere la concentrazione, portando a casa i due punti in palio. Un risultato importante, che evidenzia il carattere e la determinazione del team in questa fase della stagione.

GRANTORINO DRAFT 69 BCL 84 GRANTORINO BASKETBALL DRAFT: Bertania n.e., Bossola 2, Milone 5, Zumstein 15, Ficetti 9, Losito, Pizzaia 10, Obaseki 5, Fracasso 5, Barla 4, Mancino 6, Grillo 8. All.: Comazzi. BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 8, Valentini 9, Drocker 18, Donati n.e., Dubois 13, Barsanti 4, Simonetti 19, Del Debbio, Pierini 3, Pichi 10, Cirrone n.e.. All.: Olivieri. Arbitri: Vozzella di Genova e Franceri di Savona. Note: parziali 28-19, 44-41, 53-62. TORINO - Un successo meno facile del previsto per Bcl, privo di Trentin (che non è stato rischiato). Sbancato, però, il "Palapanetti" di Torino, contro i giovani di coach Comazzi.

