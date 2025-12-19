Basket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Gemini Mestre in diretta Live

Segui in diretta l’anticipo di Serie A2 tra Libertas Livorno e Gemini Mestre al Modigliani Forum. Dopo la convincente vittoria contro Rieti, i biancoazzurri sono determinati a confermarsi. Non perdere aggiornamenti e approfondimenti: iscriviti al canale WhatsApp di LivornoToday e resta sempre informato sulle tue squadre preferite.

Archiviata la convincente vittoria contro Rieti, la Libertas è pronta per l'anticipo contro Gemini Mestre (palla a due oggi, venerdì 19 dicembre, al Modigliani Forum alle 20.45). In caso di vittoria gli amaranto si piazzerebbero, momentaneamente, al.

