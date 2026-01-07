NBA i risultati della notte James e Doncic trascinano i Lakers cadono gli Spurs

Nella notte NBA si sono disputate sei partite, con i Lakers che conquistano la terza vittoria consecutiva, battendo i New Orleans Pelicans 111-103. James e Doncic si sono distinti come principali protagonisti della serata, contribuendo al successo della squadra di Los Angeles. Cadono invece gli Spurs, mentre molte altre sfide hanno offerto spunti interessanti sullo stato di forma delle squadre in questa fase della stagione.

Sono sei le partite della notte NBA. Diventano tre le vittorie consecutive per i Los Angeles Lakers, che superano 111-103 i New Orleans Pelicans. Decisivo un ultimo quarto da 32-17 in favore della squadra di J.J Redick, trascinata dai soliti due, che combinano insieme 60 punti. LeBron James mette a referto 30 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, mentre Luka Doncic chiude con una doppia doppia da 30 punti e 10 assist. A New Orleans non è bastato un Trey Murphy III da 42 punti, al suo massimo in carriera in NBA. Cadono i San Antonio Spurs e lo fanno di misura sul campo dei Memphis Grizzlies, che si impongono per 106-105 con il canestro decisivo di Cam Spencer.

