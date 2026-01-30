Vis Rosa doppio successo Vola il team under 19

La squadra under 19 della Istituti Polesani Vis Rosa ha conquistato due vittorie consecutive contro Puianello. Il team di coach Vaianella ha mostrato grinta e determinazione, portando a casa due successi in rapida successione. I giovani promettono bene e continuano a far parlare di sé.

Doppio successo ravvicinato contro Puianello per la Istituti Polesani Vis Rosa under 19 di coach Vaianella. Sull’insidioso parquet reggiano, dalla palla a due le biancazzurre con intensità prendono il comando dei giochi, controllando la fisicità delle avversarie e sfruttando gli uno contro uno, per il rassicurante +17 dell’intervallo. La 3-2 difensiva di Puianello nella ripresa inceppa improvvisamente l’attacco della Vis Rosa, che vede le padrone di casa riavvicinarsi a sole quattro lunghezze di distanza: nel momento di massima difficoltà, le ferraresi ripartono compatte e con carattere dalla difesa, e il distacco aumenta nuovamente, fino al 45-60 conclusivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vis Rosa, doppio successo. Vola il team under 19 Approfondimenti su Vis Rosa Basket giovanile. Vola la Vis under 17, ko l’under 15 La Vis che vola in casa vuole farlo anche fuori La Vis Pesaro, già protagonista tra le mura di casa, si prepara a conquistare anche il campo fuori. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Why Everyone Rejected Lionel Messi | The Napkin Deal That Made Him A Billionaire Ultime notizie su Vis Rosa Argomenti discussi: Istituti Polesani Vis Rosa, doppio successo per l’U19. Vittoria sulla sirena per l’U15; Vis Rosa, doppio successo. Vola il team under 19. Vis Rosa, doppio successo. Vola il team under 19Doppio successo ravvicinato contro Puianello per la Istituti Polesani Vis Rosa under 19 di coach Vaianella. Sull’insidioso parquet reggiano, dalla palla a due le biancazzurre con intensità prendono il ... ilrestodelcarlino.it Parte il girone di ritorno per la Chemco Puianello (22) che domani alle 18.30 ospita in casa la Vis Rosa Ferrara (0). La capitana Alessia Boiardi traccia un bilancio della prima parte di stagione. “Abbiamo chiuso il girone d’andata al secondo posto e non possia - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.