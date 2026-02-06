Basket la Dole ospita Avellino per confermarsi tra le big Prima da ex al Flaminio per Alessandro Grande
Domenica alle 18, la Dole Rimini riceve in casa l’Avellino. La squadra di casa cerca di confermare il buon momento dopo la vittoria a Ruvo di Puglia. Per l’occasione, il Flaminio si riempirà di tifosi, pronti a sostenere la squadra. Tra loro ci sarà anche Alessandro Grande, che tornerà da ex sul campo che conosce bene. La partita si preannuncia equilibrata e importante per entrambe le formazioni, ancora in corsa per i playoff.
Alla ricerca di continuità dopo la vittoria esterna a Ruvo di Puglia la Dole Rimini ospita in un Flaminio tutto colorato con Idroclima, domenica 8 febbraio alle ore 18, l’Unicusano Avellino Basket, una delle tante formazioni di questo campionato ancora pienamente in corsa per un posto ai play-off.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Dole Rimini
Basket, al Flaminio una tra le partite più attese della stagione: nel Dole Day arriva la Fortitudo Bologna
Domenica 14 dicembre alle 18, il Flaminio si prepara ad accogliere una delle sfide più attese della stagione: il derby tra Dole Rimini e Fortitudo Bologna, valido per il Dole Day.
Basket, la Dole ritrova sul suo cammino l'ex Alessandro Grande: anticipo sul parquet di Avellino
Ultime notizie su Dole Rimini
Argomenti discussi: Basket, dopo tre ko consecutivi la Dole Rimini vuole invertire la rotta nella trasferta di Ruvo di Puglia.
Basket, dopo tre ko consecutivi la Dole Rimini vuole invertire la rotta nella trasferta di Ruvo di PugliaIl team di coach Dell’Agnello, che vedrà l’esordio di Stefano Saccoccia, è atteso da una delle trasferte più lunghe della stagione ... today.it
Basket, al Flaminio arriva Livorno: la Dole punta a svuotare l'infermeria. Robinson verso il ritornoTerza domenica di fila tra le mura amiche del Flaminio per la Dole Rimini: arriva la Libertas Livorno, una tra le squadre più in forma del campionato di serie A2 ... riminitoday.it
Stasera a Canestro (Round 52) voliamo alto: Sogno NBA: Il viaggio di Matt Rizzetta e il futuro del Napoli Basket nel 2027. Ne parliamo con l'assistant coach Francesco Cavaliere! L'eroe del match: In studio Alessandro Grande, il play che ha gelato Verona facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.