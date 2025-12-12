Basket al Flaminio una tra le partite più attese della stagione | nel Dole Day arriva la Fortitudo Bologna

Domenica 14 dicembre alle 18, il Flaminio si prepara ad accogliere una delle sfide più attese della stagione: il derby tra Dole Rimini e Fortitudo Bologna, valido per il Dole Day. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di basket, che promette spettacolo e tensione in un contesto di grande festa sportiva.

L'occasione è di quelle speciali, il Flaminio si tinge di festa: domenica, 14 dicembre, alle 18, si alzerà la palla a due per il derby, per la battaglia sportiva tra la Dole Rimini e la Flats Service Fortitudo Bologna. Non è solo la 17esima di Serie A2, però, a rendere particolare la giornata.

