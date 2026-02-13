Porcari non arretra e non demorde: il sindaco Marco Felici annuncia che, nonostante le criticità legate alla tecnologia sperimentale e alle restrizioni imposte per l’autorizzazione, farà ricorso al Consiglio di Stato contro l’impianto di Salanetti.

PORCARI Il fatto che sia una tecnologia sperimentale, la sostenibilità economica e le prescrizioni imposte per l’autorizzazione. Sono tre i punti su cui punta il Comune di Porcari per il ricorso al Consiglio di Stato sulla vicenda del via libera per l’ impianto di Salanetti, al confine tra Capannori e Porcari, di riciclo dei prodotti assorbenti per l’igiene della persona e degli scarti tessili. ll Comune di Porcari non considera chiusa la partita dunque. Dopo la sentenza del Tar della Toscana che ha confermato l’autorizzazione regionale, l’amministrazione ha dato mandato ai propri legali di approfondire il provvedimento in vista di un possibile ricorso al Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porcari non arretra e non demorde: "Contro l’impianto di Salanetti faremo ricorso al Consiglio di Stato"

Il Tar ha dato il via libera all’impianto di Salanetti a Capannori, vicino al confine con Porcari.

Il dibattito sui rifiuti a Porcari si infiamma.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Porcari non arretra e non demorde: Contro l’impianto di Salanetti faremo ricorso al Consiglio di Stato; Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, ipotesi guasto alla caldaia: cosa sappiamo.

Salanetti, Porcari non molla e valuta ricorso al Consiglio di StatoIl Comune di Porcari non considera chiusa la partita sull’impianto di RetiAmbiente previsto a Salanetti. Dopo la sentenza del Tar della Toscana che ha confermato l’autorizzazione regionale, l’amminist ... noitv.it

Il Tar salva Salanetti. Bocciato il ricorso di Porcari. Via ai lavori per l’impiantoIl sindaco di Capannori: E’ stata fatta chiarezza dopo anni di insinuazioni. Fornaciari: Struttura che non serve in un territorio di per sé già molto fragile. lanazione.it

Comune di Porcari non arretra su Salanetti L'amministrazione ha dato mandato ai propri legali di approfondire il provvedimento in vista di un possibile ricorso al Consiglio di Stato. Il Comune di Porcari non considera chiusa la partita sull'impianto di RetiAmbie - facebook.com facebook