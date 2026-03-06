Bando cala Materdomini | parte la diffida rinviata l' apertura delle buste

Oggi a Brindisi l'apertura delle buste per il bando Cala Materdomini è stata rinviata. La decisione è stata comunicata attraverso una diffida, e l'evento previsto per questa mattina non si è svolto. La procedura di affidamento del compendio potrebbe subire ulteriori complicazioni a causa di questo rinvio. Nessuna data nuova è stata ancora annunciata.

Una delle tre società concorrenti chiede la sospensione della procedura e l'esclusione del proponente che, attraverso un comunicato stampa, ha divulgato il proprio progetto BRINDISI – L'apertura delle buste, in programma stamattina (venerdì 6 marzo), è stata rinviata. Potrebbe complicarsi la procedura per l'affidamento del compendio di Cala Materdomini. Ufficialmente, da quanto appreso, il rinvio ("a data da destinarsi") sarebbe dovuto a "impegni istituzionali". Nella giornata di ieri, però, il Rup (responsabile unico del procedimento) della commissione giudicatrice ha ricevuto una lettera di diffida da parte del rappresentante legale di una delle tre società che hanno partecipato al bando.