Stop a nuove istanze per Pia MiniPia e Cdp | già richiesti 2,6 miliardi di euro

In queste ore si discute della sospensione di alcuni strumenti di sostegno alle imprese pugliesi, tra cui Pia, MiniPia e Cdp. Sono state già richieste nuove istanze per un totale di 2,6 miliardi di euro. La decisione riguarda le misure di supporto finanziario rivolte alle aziende della regione. La questione sta attirando l’attenzione delle forze politiche locali.

LECCE - La sospensione di alcuni strumenti di sostegno agli investimenti delle imprese pugliesi arriva è in queste ore al centro del confronto politico. I consiglieri regionali di maggioranza hanno infatti chiesto la convocazione di un’audizione congiunta del presidente Antonio Decaro e dell’assessore allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio nelle commissioni Bilancio e Industria. Secondo i firmatari, la sospensione degli rappresenta “un grave freno allo sviluppo economico e produttivo”, soprattutto per una regione caratterizzata da una diffusa presenza di piccole e medie imprese. In particolare si chiede di verificare la possibilità di... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Scannapieco (Cdp): “In tre anni destinati 4,6 miliardi a sostegno di 7.500 imprese”(Adnkronos) – “Tra il 2022 e il primo semestre 2025 Cassa Depositi e Prestiti ha destinato circa 4,6 mld a sostegno di imprese, infrastrutture ed...

