Rinnovato il direttivo di Federterziario Lecce

Si è svolto il Congresso provinciale di Federterziario Lecce, segnando il rinnovo del direttivo dell’associazione. L’evento ha visto un mix di continuità e innovazione alla guida, in un momento di importante rinnovamento per l’organizzazione. Questo passaggio rappresenta un passo strategico per il futuro di Federterziario Lecce, consolidando la propria presenza nel territorio e rafforzando le prospettive di sviluppo.

Continuità e rinnovamento in Federterziario Lecce. Nelle scorse ore si è tenuto il Congresso provinciale per rinnovare gli organismi dirigenti dell'associazione. Alla guida è stato rinnovato l'incarico a Maurizio Renna, in qualità di presidente e ad Emanuela D'Aversa, in qualità di segretario.