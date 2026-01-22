Confermato il Bonus Bebè | Supporto a famiglie e attività

Il Bonus Bebè continua anche nel 2026, offrendo un sostegno alle famiglie attraverso il circuito cashback ’La Vantaggiosa Baby’. Questa card permette di ricevere un contributo economico e di favorire lo sviluppo del commercio locale, contribuendo a sostenere le famiglie e le attività commerciali della comunità. Un’opportunità che combina assistenza familiare e promozione del territorio, assicurando un supporto concreto e duraturo.

Anche per il 2026 è attivo il contributo comunale Bonus Bebè, erogato attraverso il circuito locale di cashback ' La Vantaggiosa Baby ', la nuova card che unisce sostegno alle famiglie e sviluppo del commercio locale. Lo comunicano il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l'assessora allo Sviluppo economico, Claudia Mazzoli. "Grazie a questo presidio –dicono –, i genitori dei nuovi nati o iscritti all'anagrafe comunale, da 0 a 3 anni, potranno ricevere un contributo fino a un massimo di 250 euro il primo anno e di 100 euro per il secondo e terzo anno, da spendere esclusivamente nei negozi aderenti al circuito.

