A sedici famiglie vigolzonesi il bonus bebè

Il Comune di Vigolzone ha incontrato le famiglie e consegnato il bonus da 500 euro: sono 16 i bambini nati nel corso del 2025 Il Comune di Vigolzone ha consegnato, nel corso di una cerimonia al centro civico di via Castignoli, il tradizionale bonus bebè, erogato nei confronti delle famiglie, residenti a Vigolzone, che nel corso del 2025 hanno messo al mondo un figlio. L’ente ha stanziato ottomila euro per questa iniziativa sociale. Nel corso dell’anno sono nati 16 bambini sul territorio vigolzonese. Ad ogni famiglia sono così andati 500 euro di contributo. Insieme al sindaco Gianluca Argellati ha partecipato alla consegna l’assessore ai servizi sociali, Lucia Serena. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Confermato il Bonus Bebè: "Supporto a famiglie e attività"Il Bonus Bebè continua anche nel 2026, offrendo un sostegno alle famiglie attraverso il circuito cashback ’La Vantaggiosa Baby’.

Bonus mamma e bebè: un contributo di 591 euro a oltre 200 famiglieIl Comune di Pisa ha pubblicato l’elenco provvisorio dei beneficiari del Bonus Mamma e Bebè 2025.

