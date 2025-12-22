Banca Annia suona l' undicesima sinfonia e vede la vetta

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non delude il big match tra Banca Annia Padova Women e Azimut Giorgione valevole per il campionato di volley femminile di B1 andato in scena il 21 dicembre. Davanti a oltre 600 spettatori le due squadre danno vita a un incontro spettacolare ed equilibrato, deciso solo al tiebreak con la vittoria. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

