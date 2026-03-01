Anche Peschiera diventa terra di conquista | Banca Annia salda in vetta

Anche a Peschiera, la Banca Annia Padova Women ha conquistato una vittoria nella diciassettesima giornata del campionato di volley femminile di B1. La squadra si conferma in vetta alla classifica, mantenendo il suo percorso senza sconfitte. La partita si è svolta nel rispetto dei regolamenti e ha visto le ragazze di Padova uscire dal campo con il risultato positivo.

Ieri sera 28 febbraio contro le scaligere la compagine di coach Vincenzo Rondinelli ha vinto nettamente 3-0 nella diciassettesima giornata del campionato di volley femminile di serie B1. Per le padovane è lecito sognare La cavalcata continua. La Banca Annia Padova Women vince anche a Peschiera nella diciassettesima giornata del campionato di volley femminile di B1 e continua la sua corsa da imbattuta in testa al girone. Masiero e compagne faticano nel primo set a trovare l'allungo giusto, ma poi trovano ritmo durante la partita e chiudono il match in tre set facendo la differenza a muro (dieci punti vincenti, quattro di Fenzio) e alle percentuali di attacco, che sfiorano il cinquanta per cento di squadra grazie a una Giay molto ispirata in regia, mvp del match.