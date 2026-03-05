Bimba trova una punta di ferro nella carne della mensa scolastica

Una bambina di 7 anni frequentante la scuola primaria Guglielmo Marconi di Campo San Martino ha scoperto una punta di ferro all’interno della carne servita durante il pasto scolastico. L’episodio è stato segnalato dai genitori e la scuola ha avviato le verifiche del caso. La direzione scolastica ha informato le autorità competenti e ha disposto controlli sulla qualità dei pasti serviti.

Alla primaria Gugliemo Marconi di Campo San Martino una bambina di 7 anni ha trovato una punta di ferro nella carne della mensa scolastica. Ha sentito l'oggetto estraneo in bocca e l'ha sputato immediatamente, fortunatamente senza alcuna conseguenza. «Se lo avesse ingoiato, non oso immaginare», afferma preoccupata la madre della piccola. Non è la prima volta che accade un episodio simile. Infatti, nel marzo dell’anno scorso, un’altra alunna aveva trovato una lametta nel pane. Tuttavia, a settembre la gestione della mensa era stata ancora affidata alla stessa ditta, Camst Group. «Avevamo chiesto che non partecipasse all’appalto – sottolineano alcuni genitori – invece ha vinto ancora, con la tariffa salita da 4,80 a 6,20 euro al giorno e la promessa di un servizio migliore». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Napoli, un topo morto nella pentola della mensa scolasticaUna storia disgustosa che arriva dalla provincia di Napoli scuote la comunità scolastica e riaccende le polemiche sui controlli nelle mense. Leggi anche: Napoli, trovato un topo morto nella pentola di una mensa scolastica: scatta l’intervento dei Nas Contenuti utili per approfondire Bimba trova. Discussioni sull' argomento Due bambini pescano una pistola dal lago Trasimeno; Cechov per bambini; Inventiamo Segesta: dal 22 marzo tre workshop gratuiti per bambine e bambini; Guatemala, il Fvg guida progetto per mamme e bambini. Bimba trova una punta di ferro nella carne della mensa scolasticaL'episodio è avvenuto alla primaria Marconi di Campo San Martino, dove un anno fa è stata ritrovata una lametta nel pane. Il sindaco Dario Tardivo: «Presenterò un esposto ai carabinieri contro ignoti ... padovaoggi.it