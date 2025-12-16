Russia | Londra ' dobbiamo essere pronti a mandare nostri figli in guerra'

Un'affermazione che evidenzia la crescente tensione tra Regno Unito e Russia, con Londra che sottolinea la necessità di preparare le famiglie britanniche alla possibilità di inviare i propri figli in conflitto. La dichiarazione riflette l'intensificarsi delle preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e le implicazioni geopolitiche della situazione attuale.

Londra, 16 dic. (Adnkronos) - Le famiglie britanniche devono essere pronte a mandare i loro figli e le loro figlie in guerra contro la Russia. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa britannico, Richard Knighton, aggiungendo che "più persone" devono essere pronte a imbracciare le armi per proteggere il Paese. Sebbene le possibilità di un attacco russo diretto sul suolo britannico restino remote - ha spiegato intervenendo ieri sera a un evento del Royal United Services Institute a Westminster - ciò "non significa che le probabilità siano pari a zero". Knighton ha chiesto alle scuole di incoraggiare i bambini a intraprendere lavori nell'industria bellica e ha affermato che più famiglie britanniche "sapranno cosa significa il sacrificio per la nostra nazione". Iltempo.it

