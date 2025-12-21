De Rossi prima di Genoa Atalanta: le parole del tecnico rossoblù a Dazn in vista del match della sedicesima giornata di Serie A Prima del fischio d’inizio di Genoa Atalanta, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare una sfida di alto livello. Parole chiare, che raccontano il rispetto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Rossi prima di Genoa Atalanta: «Questa sera servirà aggressività, dobbiamo essere questi. Hanno battuto il Chelsea, quindi sono a livelli di perfezione assoluta come l’Inter»

