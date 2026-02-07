La Virtus e la sfida con San Severo | Imola ha tempo e forze per risalire

La Virtus si prepara ad affrontare la sfida contro San Severo al Ruggi, con l’obiettivo di mantenere il passo delle grandi del girone B. La squadra di casa sa di avere tempo e forze per risalire la classifica e non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione. Domani, nella partita che si annuncia combattuta, i padroni di casa cercheranno di mettere in difficoltà gli avversari e portare a casa i punti.

C’è una intrusa nella zona play off, subito alle spalle delle cinque big del girone B: è l’ Allianz Pazienza San Severo, attesa al Ruggi tra 24 ore. Ventitré anni di media, tutti italiani, solo un trentenne (Lucas) nel roster, quello di San Severo sembrerebbe un mezzo miracolo, visto anche uno dei budget più bassi del girone, e in parte lo è. La paternità di questo capolavoro è del riminese Massimo Bernardi, uno che sa come valorizzare i giovani, facendo anche giocare bene la proprio squadra. Merce rara di questi tempi. "Il nostro obiettivo è sempre la salvezza e ci mancano pochi punti per poterla festeggiare – inizia a sorpresa Bernardi –, la posizione che stiamo occupando va ben oltre le più rosee aspettative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

