Il Costone di La Spezia si prepara alla sfida contro Casale, con la squadra pronta a riscattarsi dopo le recenti difficoltà. Il tecnico Franceschini sottolinea la volontà di fare bene, mentre Totaro conferma la preparazione e la determinazione del gruppo. La partita, in programma al PalaSprint di La Spezia, rappresenta un importante passo per il team in questa stagione.

È pronto a tornare in campo, lontano da Siena, il Vismederi Costone, che oggi affronta la trasferta del PalaSprint di La Spezia. È il primo impegno dopo la pausa natalizia: palla a due alle ore 18, Davide Dell’Accio di Torino e Alessandro Ghirardo di Orbassano gli arbitri dell’incontro. "Siamo soddisfatti di quanto la squadra ha fatto vedere in questa lunga pausa - ha spiegato Filippo Franceschini, viceallenatore di Michele Belletti, presentando la prossima sfida -. Veniamo da uno stop di quasi tre settimane – ha aggiunto – complice il turno di riposo, una pausa che abbiamo sfruttato per recuperare dagli acciacchi fisici e lavorare con maggiore attenzione sui dettagli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Costone a La Spezia. Franceschini: "Possiamo fare bene". La Stosa Virtus affronta Casale. Totaro: "Siamo pronti"

