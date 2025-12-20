Il mondo della musica italiana saluta una delle sue figure più autorevoli e al tempo stesso più riservate. Si è spento infatti un grande professionista che ha contribuito, fin dagli anni ’70, in maniera decisiva alla crescita di numerosi progetti artistici, pur mantenendo sempre un profilo lontano dai riflettori. Il musicista e ingegnere del suono era conosciuto anche per il sodalizio di oltre 40 anni con il cantautore Claudio Baglioni che oggi lo ricorda con commozione e affetto. Lutto nel mondo della musica. Per decenni, il suo lavoro dietro le quinte ha definito il suono di album, concerti e collaborazioni che hanno attraversato generazioni diverse. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Addio Pasquale”. Musica in lutto, il cordoglio di Claudio Baglioni

Leggi anche: “Addio, quanto mancherai”. Musica italiana in lutto: l’annuncio di Claudio Baglioni

Leggi anche: Addio ad Alessandro Tomei: la musica italiana perde uno dei suoi interpreti più raffinati. Il cordoglio di Claudio Baglioni. Il famoso musicista era originario di Supino

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Piceno in lutto, malore durante il padel: addio a Pasquale Allevi; Ex sindaco muore dopo aver battuto la testa giocando a padel: addio a Pasquale Allevi; Pasquale Minieri, è morto il musicista per anni accanto a Claudio Baglioni; Morto Pasquale Minieri, il produttore che ha cambiato il suono della musica italiana: età, moglie, figli, carriera.

Pasquale Minieri è morto: chi era tecnico del suono di Claudio Baglioni/ Toccante addio: “Creatore geniale” - È morto Pasquale Minieri, musicista e ingegnere del suono che per anni ha lavorato insieme a Claudio Baglioni ... ilsussidiario.net