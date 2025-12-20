Addio Pasquale Musica in lutto il cordoglio di Claudio Baglioni
Il mondo della musica italiana saluta una delle sue figure più autorevoli e al tempo stesso più riservate. Si è spento infatti un grande professionista che ha contribuito, fin dagli anni ’70, in maniera decisiva alla crescita di numerosi progetti artistici, pur mantenendo sempre un profilo lontano dai riflettori. Il musicista e ingegnere del suono era conosciuto anche per il sodalizio di oltre 40 anni con il cantautore Claudio Baglioni che oggi lo ricorda con commozione e affetto. Lutto nel mondo della musica. Per decenni, il suo lavoro dietro le quinte ha definito il suono di album, concerti e collaborazioni che hanno attraversato generazioni diverse. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Pasquale Minieri, è morto il musicista per anni accanto a Claudio Baglioni; Morto Pasquale Minieri, il produttore che ha cambiato il suono della musica italiana: età, moglie, figli, carriera.
Pasquale Minieri è morto: chi era tecnico del suono di Claudio Baglioni/ Toccante addio: “Creatore geniale” - È morto Pasquale Minieri, musicista e ingegnere del suono che per anni ha lavorato insieme a Claudio Baglioni ... ilsussidiario.net
Morto Pasquale Minieri, il produttore che ha cambiato il suono della musica italiana: età, moglie, figli, carriera - In queste ore il nome di Pasquale Minieri continua a comparire sui social di musicisti, tecnici del suono e cantautori. alphabetcity.it
Addio Pasquale. Ci siamo conosciuti quarant’anni fa. Per il tour La Vita È Adesso. Da allora, per dieci anni, abbiamo spartito lavoro e amicizia, successi e crisi, musica e vita. Sei stato un creatore geniale e instancabile, un collega appassionato e fedele, un co - facebook.com facebook
