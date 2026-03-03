Sono state valutate le implicazioni diplomatiche? È polemica in Svizzera per l' ospitata di Corona

In Svizzera, la presenza di Fabrizio Corona in relazione al suo programma “Falsissimo” trasmetto su YouTube ha scatenato polemiche. La discussione si concentra sulle implicazioni diplomatiche di questa ospitata e sulla sua ripercussione nel Canton Ticino. La vicenda coinvolge anche il dibattito pubblico e le reazioni delle autorità locali, che si sono confrontate sulla questione.

Polemiche internazionali per Fabrizio Corona, al centro delle cronache italiane per il suo programma “Falsissimo” trasmesso su YouTube e ora anche al centro di un dinamica politica nel vicino Canton Ticino. In questi giorni è stata annunciata la sua presenza al Palazzo dei Congressi di Lugano per il prossimo giugno e nel municipio della città lacustre del Canton Ticino è esplosa la polemica. A sollevare la questione di opportunità sulla presenza dell’imprenditore a Lugano è stato il consigliere comunale Omar Wicht, della Lega. La presenza di Corona è prevista nella città elvetica nel corso della tournée teatrale che lo stesso ha annunciato a partire da maggio ma Wicht si chiede se dal Municipio di Locarno siano state approntate delle misure particolari per consentire l’evento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sono state valutate le implicazioni diplomatiche?". È polemica in Svizzera per l'ospitata di Corona Leggi anche: **Svizzera: Balzaretti, 'è evidente che ci sono state mancanze'** Fabrizio Corona 'ricoverato in ospedale per problemi di cuore': "Macumbe di Signorini, non mi state fermando, mi state ricreando"In due foto pubblicate su X, Corona appare sdraiato su una barella d’ospedale, con gli elettrodi attaccati a braccia e torace: "Sono in cardiologia"... Tutti gli aggiornamenti su Sono state Discussioni sull' argomento Avviso pubblico per l'adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale e/o sistemi per l'orchestrazione dei processi negli Enti Locali - Approvazione verbali 5, 6 e 7 della Commissione di Valutazione; Villa La Quiete rinasce: AERtetto nelle coperture del compendio; Chirurgia bariatrica revisionale in aumento per correggere i risultati insoddisfacenti degli interventi precedenti; Big data Piacenza. Il Liceo Colombini ha partecipato al concorso di supercalcolo organizzato dall’Assemblea legislativa in collaborazione con Cineca. Nei click day del 2025 sono state presentate 5.637 domande in provincia: i nulla osta rilasciati sono stati 2.103, solo 646 le persone regolarizzate - facebook.com facebook A seguito dell’attacco militare del 28 febbraio degli Stati Uniti d’America e di Israele contro una scuola elementare femminile nella città di Minab, nel sud dell’Iran, oltre 165 studentesse sono state uccise e decine di persone sono rimaste ferite. In conseguenza x.com