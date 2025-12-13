Mondiale 2026 Tapia sotto inchiesta per presunto riciclaggio di denaro | possibile esclusione per l’Argentina? Ecco le mosse della FIFA
L'inchiesta per presunto riciclaggio di denaro coinvolge i vertici della federazione argentina di calcio, con possibili ripercussioni sulla partecipazione dell'Argentina al Mondiale 2026. La situazione sta generando tensioni e apre uno scenario incerto, con la FIFA che valuta le mosse da adottare per tutelare l'integrità della competizione.
Mondiale 2026, inchiesta per presunto riciclaggio di denaro: vertici federali dell’AFA coinvolti. Possibile esclusione dell’Argentina? La situazione Un’inchiesta per presunto riciclaggio di denaro sta scuotendo il calcio argentino e rischia di aprire uno scenario delicato anche sul piano internazionale. Nei giorni scorsi il quartier generale della Federazione argentina (AFA) e numerosi club sono stati perquisiti . Calcionews24.com
