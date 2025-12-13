Mondiale 2026 Tapia sotto inchiesta per presunto riciclaggio di denaro | possibile esclusione per l’Argentina? Ecco le mosse della FIFA

L'inchiesta per presunto riciclaggio di denaro coinvolge i vertici della federazione argentina di calcio, con possibili ripercussioni sulla partecipazione dell'Argentina al Mondiale 2026. La situazione sta generando tensioni e apre uno scenario incerto, con la FIFA che valuta le mosse da adottare per tutelare l'integrità della competizione.

