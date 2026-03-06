Aversa taglio alle sovvenzioni | rischia la chiusura lo storico Ippodromo Cirigliano

Aversa si prepara a vivere un momento di incertezza poiché l’Ippodromo Cirigliano, attivo dal 1968 e punto di riferimento per le corse al trotto, potrebbe chiudere a causa della sospensione delle sovvenzioni. La struttura, nota nel panorama locale, si trova ora di fronte a una possibile perdita di fondi pubblici che potrebbe mettere a rischio la sua operatività.

Rischia la chiusura l’Ippodromo del Cirigliano di Aversa, storico impianto dedicato alle corse al trotto inaugurato nel 1968. Una struttura che ha segnato la storia dell’ippica italiana e che nel 1998 fu anche teatro della prima vittoria di Varenne in un Gran Premio. Oggi, però, il futuro dell’impianto appare incerto. Negli ultimi anni, infatti, sono diminuite sia le giornate di corsa sia le sovvenzioni ministeriali, che per l’ippodromo aversano risultano oggi meno della metà rispetto a otto anni fa. Le assegnazioni di corse e fondi vengono stabilite sulla base di una classifica nazionale degli ippodromi, elaborata tenendo conto di diversi parametri. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Aversa trotto 7 Gennaio 2026 - Prova di riqualifica