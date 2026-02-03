Ex Ogr scatta lo sciopero L’allarme dei sindacati | Accordi non rispettati si rischia la chiusura

I lavoratori dell’ex Officina Grandi Riparazioni di Rimini sono scesi in sciopero questa mattina. I sindacati denunciano che gli accordi firmati non vengono rispettati e avvertono: rischiano la chiusura dello stabilimento. La situazione rimane molto tesa, e il futuro della fabbrica, attiva dal 1912, appare sempre più incerto.

Clima teso all’ex Officina Grandi Riparazioni. Il futuro è più che mai incerto per uno dei più grandi stabilimenti aziendali di Rimini, in attività fin dal lontano 1912. I lavoratori sono pronti ad incrociare le braccia e i sindacati dei trasporti dell’Emilia-Romagna hanno proclamato otto ore di sciopero per giovedì, contro quella che definiscono "una riduzione delle attività e delle consistenze che mina la sostenibilità tra produzione e costi". Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Emilia-Romagna hanno espresso "massima preoccupazione per il futuro dell’Officina Manutenzione Ciclica Locomotive, a fronte di una prospettiva di forte contrazione delle lavorazioni che mette in discussione l’esistenza stessa dell’impianto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

