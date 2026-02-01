Lo storico locale verso la chiusura Oggi finisce il Jazz Club

Questa mattina il Jazz Club di Via de' Nuovi Caccini ha annunciato ufficialmente la chiusura. Il proprietario ha diffuso un video sui social, spiegando che i sigilli sono stati messi al locale e che oggi sarà l’ultimo giorno di apertura. La notizia ha sorpreso molti appassionati che frequentavano il locale da anni.

Verso la chiusura del Jazz Club. Ne ha dato notizia il titolare con un video sui social network dopo che gli sarebbero stati apposti i sigilli al locale di Via de' Nuovi Caccini. Unica “speranza” - spiega lo stesso titolare - sarebbe una raccolta fondi che alcuni utenti sembra stiano già sostenendo sui social. La comunicazione, girata rapidamente sulla rete, ha generato numerose reazioni tra gli affezionati del locale e tra i musicisti che da anni frequentano il Jazz Club. In molti si sono detti pronti a mobilitarsi per sostenere il club, ritenuto da più parti fondamentale per la scena musicale cittadina.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Jazz Club Melavì verso la chiusura: oggi riunione dei soci per individuare il liquidatore Oggi, a Ponte in Valtellina, si terrà la riunione dei soci di Melavì per individuare il liquidatore, segnando una fase finale della società. Zucchero project in jazz tribute, il live al Miles jazz club La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. O REI da Máfia de Chicago: AL CAPONE Ultime notizie su Jazz Club Argomenti discussi: Ristorante Al Teston in vendita, continua la girandola delle attività in centro. E il settore guarda al 2027 con la Capitale della cultura; La polizia locale di Jesolo nacque nel 1898: la storia in un atto scovato negli archivi; Pedro’s celebra 30 anni: come una pizzeria locale è riuscita a conquistare il cuore dell'Italia; Incidente in Corso Sempione, i rilievi della polizia locale. Sigilli al Caffè Greco, chiude a Roma lo storico localeChiude il Caffè Greco. Dopo un lungo braccio di ferro legale sono stati messi si sigilli al locale storico di via Condotti e le chiavi sono state date alla proprietà, ovvero l'ospedale Israelitico. ansa.it Roma, sigilli al Piper: lo storico locale chiuso nei controlli dopo strage Crans-MontanaSigilli al Piper, storica discoteca della Capitale. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria. All'interno la ... tg24.sky.it Paolo Damiani Last Land all’Alexanderplatz Jazz Club - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook GIOVANNI PERIN TRIO IN CONCERTO AL ROSETTA JAZZ CLUB DI MATERA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.