Avellino torna Izzo ma non mancano i problemi | i convocati

L’Avellino si prepara per la partita contro il Padova con alcune novità e difficoltà. Izzo torna a disposizione dopo un periodo di assenza, mentre ci sono ancora alcuni giocatori infortunati e non convocati. La lista dei convocati è stata comunicata, e la squadra si sta concentrando sulla sfida prevista prossimamente. La formazione ufficiale sarà decisa nelle prossime ore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Buone notizie e qualche problema dall'infermeria per l' Avellino in vista del prossimo impegno ufficiale contro il Padova. Nella lista dei convocati torna infatti Armando Izzo, come anticipato dal tecnico Davide Ballardini nel corso della conferenza stampa della vigilia. Il difensore rientra dunque tra gli uomini a disposizione dell'allenatore biancoverde, rappresentando un rinforzo importante per il reparto arretrato. Non arrivano però solo buone notizie dall'infermeria. Si ferma infatti Luca D'Andrea, che ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni dallo staff medico, ma il calciatore dovrà osservare un periodo di stop per evitare ulteriori complicazioni.