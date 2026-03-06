PISTOIA Nelle ultime settimane i lavori alla palestra e piscina "Silvano Fedi" di via Panconi sono finalmente andati avanti in maniera spedita, con la sistemazione di tutti gli infissi e l’inizio delle opere di rifiniture interne. Non a caso, proprio martedì prossimo la Provincia ha organizzato un sopralluogo nell’area per far vedere l’avanzamento del cantiere nonostante, secondo quanto protocollato nei giorni scorsi, sia stata fatta una ulteriore proroga di trenta giorni, quindi fino al 31 marzo, per i ritardi che oramai affliggono quest’opera che doveva aprire quasi due anni fa. Ma, in queste ore, è emerso un aspetto che in pochi, in fase di progettazione, avevano forse sottolineato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palestra e piscina, si accelera. Ma non mancano i problemi. Sopralluogo della Provincia

Leggi anche: Palestra di arrampicata: gestione prolungata di 20 anni, ma mancano 600mila euro

Investimenti al Fermi di Bibbiena: sopralluogo della Provincia, assente il ComuneLe consigliere provinciali Marta Mancianti e Anna Canaccini hanno partecipato al recente sopralluogo presso l’Istituto “Enrico Fermi”, alla presenza...

Tutto quello che riguarda Sopralluogo della Provincia.

Temi più discussi: Palestra e piscina, si accelera. Ma non mancano i problemi. Sopralluogo della Provincia; Nuove piscine Italcementi: due spazi diversi per sport e famiglie. E la maxi vasca si potrà sdoppiare; Controlli alle attività commerciali di Buccinasco, regole valide per tutti nel rispetto della concorrenza; Ristorante panoramico, teatro, discoteca, piscina, spa: l'ex cementificio diventerà la Porta d'Abruzzo [VIDEO-FOTO].

Nuova palestra per il Costaggini: partiti i lavori. Sopralluogo del presidente della Provincia e del consigliere UsaiRIETI - Il cantiere per la realizzazione della nuova palestra dell’Istituto Professionale Costaggini di Rieti è ufficialmente partito lunedì e ieri mattina il Presidente della Provincia Roberta Cuneo ... ilmessaggero.it

Piscina e palestra Fedi. Il ’conto’ sfiora i dieci milioni. E c’è il nodo della rete fognariaCon l’arrivo delle ultime aggiunte di finanziamento, la Provincia ha nuovamente fatto il quadro su uno dei cantieri che sta creando maggiori aspettative, ed allo stesso tempo problematiche, in città ... lanazione.it

Sopralluogo del presidente della provincia, Alessandro Polcri, al cantiere della vecchia 3bis Tiberina, a Valsavignone. Polcri ha fatto il punto della situazione, ribadendo l'importanza del ripristino della strada. #Teletruria #Web - facebook.com facebook