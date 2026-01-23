Armando Izzo torna all’Avellino | ufficiale il trasferimento dal Monza

L’U.S. Avellino 1912 annuncia l’ingaggio di Armando Izzo dal Monza, a titolo definitivo. Il calciatore torna così a vestire la maglia biancoverde, rafforzando la rosa in vista della stagione in corso. La società accoglie con soddisfazione questa operazione, considerandola un’ulteriore opportunità di crescita e di competizione.

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’A.C. Monza, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Izzo. Nato a Napoli il 2 marzo 1992, il difensore ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2029.La carriera: dagli esordi alle esperienze.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Armando Izzo diventa un caso nel Monza: “Ha chiesto di non giocare, ma sta bene”. Cosa succedeNel Monza si è verificato un episodio riguardante Armando Izzo, che ha deciso di non partecipare alla partita contro il Frosinone, nonostante le sue condizioni fisiche siano ottimali.

Armando Izzo raggiungerà direttamente la Spezia. Piace il giovane attaccante Giulio Misitano. Facundo Lescano riparte da Salerno - facebook.com facebook

