Reggiana-Avellino i convocati di Ballardini | c’è un rientro

Per un infortunio, si è verificato un rientro importante tra i convocati di Ballardini. Il tecnico ha chiamato nuovamente in squadra un giocatore che si era fermato nelle scorse settimane, portando una novità in vista della partita contro l’Avellino. La sfida si giocherà al “Città del Tricolore” e, tra i convocati, ci sono anche alcuni giovani promesse. La formazione sarà decisa nelle prossime ore.

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista del match tra Reggiana ed Avellino, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati per la sfida del "Città del Tricolore". Una gara delicata, che arriva in un momento chiave della stagione e che vedrà i biancoverdi chiamati a dare continuità a prestazioni e risultati. La notizia più importante riguarda però il ritorno in gruppo di Justin Kumi. Il centrocampista rientra tra i convocati dopo aver smaltito la lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra. Un recupero significativo per mister Ballardini, che ritrova un elemento prezioso in mezzo al campo in una fase cruciale del campionato.