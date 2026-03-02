Venezia-Avellino i convocati | cinque assenze per Ballardini

L’Avellino ha annunciato i convocati per la partita contro il Venezia, valida per la ventottesima giornata di Serie BKT. Sono cinque i giocatori assenti per motivi ancora non specificati, mentre l’allenatore Ballardini ha convocato l’intera rosa disponibile per la trasferta. La sfida si svolgerà in un clima di attesa e concentrazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto L' Avellino si prepara alla delicata trasferta contro il Venezia, in programma per la ventottesima giornata del campionato di Serie BKT. Alla vigilia della gara, il tecnico Davide Ballardini ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida. Sono 22 i lupi a disposizione dell'allenatore biancoverde, con alcune assenze importanti tra infortuni e squalifiche. I convocati Portieri: Iannarilli, Daffara, Sassi Difensori: Missori, Sala, Reale, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa Centrocampisti: Palumbo, Armellino, Besaggio, Kumi, Le Borgne Attaccanti: Tutino, Patierno, Russo, D'Andrea, Biasci, Sgarbi, Insigne Il report dall'infermeria Non sarà della partita Andrea Favilli, alle prese con un edema osseo al calcagno sinistro.