Autista aggredito mentre lavora | pugno e fuga all’autostazione

Questa mattina, un autista di Air Campania è stato preso di mira all’autostazione di Avellino mentre stava facendo salire i passeggeri su un autobus della linea Avellino–Napoli. Durante l’episodio, l’autista è stato colpito con un pugno e l’aggressore si è allontanato rapidamente. L’incidente si è verificato durante le operazioni di salita a bordo, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un'aggressione ai danni di un autista di Air Campania. L'episodio si è verificato questa mattina presso l'autostazione di Avellino, durante le operazioni di salita a bordo di un autobus della linea Avellino–Napoli. Secondo una prima ricostruzione, un uomo ha iniziato a spingere l'autista che lo precedeva nella fase di accesso al mezzo. Alla richiesta dell'operatore di mantenere comportamenti civili, l'aggressore lo ha afferrato per la giacca, strattonandolo. Mentre l'autista cadeva, l'uomo lo ha colpito con un pugno alla nuca per poi darsi alla fuga. "Si tratta di un episodio gravissimo. Ora basta". Così l'amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia che aggiunge: "Ancora una volta un nostro lavoratore viene aggredito mentre svolge semplicemente il proprio lavoro.