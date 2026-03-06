Autostrade chiusura notturna del tratto Reggio Emilia-svincolo Modena-Brennero

Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo, il tratto autostradale tra Reggio Emilia e l’allacciamento con l’A22 Brennero-Modena sarà chiuso in entrambe le direzioni, per lavori di pavimentazione. La chiusura scatterà alle 21 e durerà fino alle 5 del mattino successivo. La tratta interessata si trova sulla A1 Milano-Napoli, tra Reggio Emilia e il nodo di Modena.

-dalle 21 di lunedì 9 alle 5 di martedì 10 marzo, sarà chiuso il tratto Reggio Emilia-allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna. L'area di parcheggio "Calvetro ovest", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00. verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord; verso la A22, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A22 a Campogalliano; dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 marzo e dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, sarà chiuso il tratto allacciamento A22 Brennero-Modena-Reggio Emilia, verso Milano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Autostrade, chiusura svincolo Brennero-Modena nella notte di sabato 17 gennaioSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di sabato 17 alle 6 di domenica 18 gennaio, sarà... A4: chiusura notturna del tratto Dalmine-Capriate verso MilanoLa chiusura è prevista dalle 22 di giovedì 18 dicembre alle 5 di venerdì 19 dicembre. Una selezione di notizie su Reggio Emilia. Discussioni sull' argomento Schianto nella notte sull’A1: si ferma per aiutare dopo un incidente, travolto e ucciso; Carambola fra quattro mezzi in piena notte, una vittima e tre feriti in A1. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA IN ENTRAMBE LE DIREZIONIA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI Roma, 6 marzo 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, ... trasporti-italia.com Il derby si gioca anche sulla A1: autostrade aveva chiuso il tratto, ma la questura fa riaprire tuttoReggio Emilia, 28 ottobre 2025 – Tra fantomatici pedaggi di metà ‘800, videomontaggi di tifosi ‘canarini’ sui carretti e telefonate incrociate tra prefettura, questura e Autostrade per l’Italia, una ... ilrestodelcarlino.it Fai mente locale: dove pensi che sia nata la bandiera italiana Roma. Milano. Torino, magari. Qualcosa di grandioso, qualcosa di eroico, qualcosa da manuale scolastico con le maiuscole. Sbagliato. È nata a Reggio Emilia. Il 7 gennaio 1797, in una sala dell' - facebook.com facebook La Pietra di Bismantova (Castelnovo ne' Monti, Reggio Emilia): uno di quei luoghi che, una volta visti, non si dimenticano. : rosettatoni74 | #inEmiliaRomagna #EmiliaRomagnaSlow x.com