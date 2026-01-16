Autostrade chiusura svincolo Brennero-Modena nella notte di sabato 17 gennaio

Nella notte di sabato 17 gennaio, sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso lo svincolo Brennero-Modena in entrambe le direzioni, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. La chiusura durerà dalle 22 alle 6 di domenica 18 gennaio e interesserà principalmente chi proviene da Bologna e si immette sulla A22 verso il Brennero. Si consiglia di pianificare i propri spostamenti tenendo conto di queste modifiche temporanee.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di sabato 17 alle 6 di domenica 18 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A22 Brennero-Modena, verso il Brennero.In alternativa si consiglia di anticipare.

Incidente sull'autostrada A4 fra tre auto e un mezzo pesante, una persona estratta dalle lamiere: è ferita - Incidente in autostrada A4 in direzione Milano oggi, lunedì 12 gennaio: sono quattro i veicoli coinvolti, tre auto e un mezzo pesante. msn.com

Autostrada A12: uscita di Chiavari chiusa dal 19 gennaio Dalle 22 di lunedì 19 gennaio sarà chiusa l’uscita autostradale di Chiavari per chi arriva da Livorno, sull’A12 Genova – Livorno. La chiusura, programmata da Autostrade per l’Italia, resterà in vigore fino - facebook.com facebook

