Vasto chiede una sede dell' Autorità portuale

La richiesta del Comune di Vasto all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale riguarda l’istituzione di una sede distaccata. La proposta mira a migliorare la gestione e i servizi portuali, rafforzando il ruolo strategico del porto nella regione. La decisione sarà valutata dalle autorità competenti, considerando le implicazioni per lo sviluppo locale e l’efficienza operativa.

Con una lettera indirizzata all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, il Comune di Vasto chiede formalmente l'istituzione di una sede distaccata dell'Autorità di sistema.Nella missiva, firmata dal sindaco Francesco Menna e dell'assessore alle Politiche portuali Licia.

