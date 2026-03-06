Auto sbanda e si schianta contro un albero | uomo muore sul colpo

Un incidente stradale si è verificato a Costa Volpino, nell’Alto Sebino, dove un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. L’uomo alla guida è morto sul colpo. La vettura, che percorreva la strada provinciale, ha sbattuto violentemente contro il tronco, provocando il decesso istantaneo del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

La tragedia prima dell’alba. La vittima abitava a pochi passi dal luogo dell’incidente Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Costa Volpino, comune dell’Alto Sebino situato proprio al confine con la nostra provincia. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, un uomo di 53 anni ha perso la vita in uno schianto avvenuto lungo via Partigiani. La vittima è Diego Cretti, residente a pochi metri dal luogo della tragedia. Per cause ancora da chiarire, il 53enne avrebbe perso il controllo della sua auto, una Peugeot 208, che è uscita di strada schiantandosi contro un albero.L’impatto è stato violentissimo e fatale: Cretti è morto sul colpo, intrappolato all’interno dell’abitacolo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Sbanda e finisce con l'auto nella scarpata: uomo muore sul colpo Leggi anche: Auto sbanda e si schianta contro un muro di pietra: uomo in ospedale Una selezione di notizie su Auto sbanda. Temi più discussi: L'auto sbanda e finisce nell'Adige dopo la discesa senza controllo lungo la scarpata: i vigili del fuoco la recuperano con l'autogru; Auto sbanda e finisce contro il parapetto: due feriti; Sbanda e si schianta contro due veicoli fermi, poi si ribalta con l'auto in mezzo alla careggiata: ferito il conducente; Auto sbanda e sbatte contro un muro a Catanzaro, feriti tre bambini. Sbanda con l'auto e si schianta sul guardrail: conducente feritoCivezzano, auto contro il guardrail in località Sille. Ferito lieve il conducente, intervento dei vigili del fuoco. nordest24.it Sbanda con l’auto e finisce in una proprietà privata: denunciato 27enneIl personale della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un cittadino albanese, classe 1999, per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nello specifico, a seguito di una chiam ... assisinews.it Sbanda e si ribalta con l'auto, paura per la conducente https://ebx.sh/s8oxPE - facebook.com facebook Rimini, per evitare un tasso sbanda con la moto, cade e viene urtato da un’auto: muore a 31 anni x.com